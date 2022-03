Znalazła list miłosny z I wojny światowej. "Nie widziałam czegoś takiego"

Wzruszający list żołnierza do ukochanej. Wzięli ślub

Pisząc do swojej "najdroższej Lilian", William mówi swojej ukochanej, jak bardzo za nią tęskni, ale jest też zaniepokojony, ponieważ nie ma od niej wiadomości. "Co się dzieje z tym listonoszem, że nie dostarcza mi poczty? Na pewno nie chodzi o to, że nie pisałem, bo pisałem co tydzień i jeszcze kilka razy. Myślę, że po prostu próbujesz mnie teraz wykiwać, prawda?" - pyta.