Znamy zagraniczną gwiazdę "Sylwestra marzeń". To członkini Spice Girls

Kto zaśpiewa na "Sylwestrze marzeń"? Znamy zagraniczną gwiazdę

Wiadomo już oficjalnie, że "Sylwestrze marzeń" pojawi się jednak Melanie C, czyli Sporty Spice ze Spice Girls. Tak poinformowała Telewizja Polska w swoich mediach społecznościowych. Do postu na Instagramie TVP dodało krótkie nagranie wokalistki, która ma przesłanie do Polaków.