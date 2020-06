Znana polska modelka o macierzyństwie: "Też miałam gorsze chwile, gdy płakałam z wycieńczenia"

Monika JAC Jagaciak i fotograf Branislav Jankic pobrali się w sierpniu 2018 roku. Rok później modelka została mamą. Miała wtedy 25 lat. W opublikowanym na blogu "Baby by Ann" wywiadzie opowiedziała o trudach macierzyństwa.

Monika JAC Jagaciak o trudach macierzyństwa

"Byłam bardzo podekscytowana, że wreszcie mogę poznać to małe zawiniątko, które wiło się we mnie przez tyle miesięcy, które czułam przez te wszystkie noce" – wyznaje.

"To mój mąż był tą pierwszą osobą, która mogła z nią spędzić czas, kiedy zaczęła już poprawnie oddychać. To Branislav ją kangurował. Mila miała też żółtaczkę, więc była naświetlana w szpitalu, co było dla mnie dosyć ciężkie: biedna musiała mieć zasłonięte oczka…" – wspomina modelka.