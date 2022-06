Znane nazwisko przyniosło jej więcej szkód? Lara Gessler w szczerym wyznaniu

– No straty są, straty są spore, bo straty przede wszystkim dotyczą założeń, czyli znowu dotyczą tego, co ludzie lubią myśleć. Ludzie mają wyobrażenie, że kiedy masz taką mamę jak ja, to żyjesz jak na dworze królewskim. To znaczy nie musisz pracować, nie musisz nic robić. Ktoś mi jakiś czas temu napisał: "Boże, to ty pracujesz?" Tak jakby: "Ale po co?". Ja mówię, naprawdę zaskakujące jest to w ogóle pytanie – opowiedziała w wywiadzie Lara Gessler o głosach, z którymi musi mierzyć się na co dzień.