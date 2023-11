Znany kucharz zdradził swój patent. Dzięki niemu naleśniki będą nadzwyczajnie puszyste

Opublikowany przez kucharza w sieci przepis mówi, by 300 ml letniego mleka połączyć z 300 ml letniej wody. Do tego należy dodać dwa jajka, paczkę drożdży instant (7 g), około pół paczki proszku do pieczenia (14 g) oraz łyżeczkę cukru, a następnie wszystko dokładnie wymieszać. Ostatnim etapem będzie dodanie do naleśnikowej mieszanki 500 g mąki pszennej.