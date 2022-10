Znicz z TikToka za prawie 180 złotych to pestka. Za te zapłacimy dużo więcej

Zawrotne ceny zniczy. Nic, tylko złapać się za głowę

We wspomnianym nagraniu, które podbiło TikToka, widzimy ozdobny znicz w złotym kolorze. Choć wygląda oryginalnie, pewnie nikt by się nie spodziewał, że zostanie wyceniony na... 178 złotych i 99 groszy. To jednak nie jest najwyższa cena za znicz, z którą możemy się spotkać.