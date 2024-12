Program, emitowany od lat 70., cieszył się ogromną popularnością, szczególnie w okresie PRL-u. Widzowie pokochali Gucwińskich za ich naturalność, miłość do zwierząt i wzajemne ciepło, które biło z ekranu.

W 2006 roku, w czasie, gdy Antoni Gucwiński pełnił jeszcze funkcję dyrektora wrocławskiego zoo, jego reputacja została poważnie nadszarpnięta. Oskarżono go o znęcanie się nad niedźwiedziem brunatnym Mago, który przez dziewięć lat żył w betonowym boksie bez dostępu do wybiegu. Sprawa trafiła na pierwsze strony gazet, a obrońcy praw zwierząt nie szczędzili krytyki.

Para nigdy nie doczekała się dzieci. "Los sprawił, że nie poznałam smaku macierzyństwa. Kiedy jednak patrzyłam na naszych pupili, wydawało mi się, że wiem, jakie to uczucie być matką" - mówiła Hanna.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!