Nawet znajomi zerwali z nią kontakt. Mówi, co się z nią dzieje

Jak twierdzi Maja Frykowska, "czasami trzeba się wycofać, by odnaleźć się na nowo". Celebrytka podkreśliła, że ma za sobą trudny okres, w którym doświadczyła samotności i miała czas na refleksję. Jak dodała, w tamtym momencie odrzucenie i cisza były dla niej codziennością.

Jak podkreśliła, tamten okres wiele w jej życiu zmienił. Czas w samotności pomógł jej zrozumieć, co jest naprawdę ważne.

