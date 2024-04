Znów wskoczyła w siateczkę. To jej ulubiony trend?

Ostatnio jej ulubionym trendem stało się noszenie ubrań z siateczki . Te nieśmiało pojawiły się na horyzoncie latem 2022 roku, by w niedługim czasie stać się prawdziwym hitem, któremu uległa większość gwiazd.

Natalia Siwiec regularnie chwali się swoimi stylizacjami na profilu na Instagramie, gdzie obserwuje ją ponad milion osób. Ostatnio pokazała się w wygodnym, casualowym looku , którego skomponowanie było banalnie prostym zadaniem. Celebrytka postawiła bowiem na komplet – tutaj nie trzeba zastanawiać się, czy góra pasuje do dołu.

Wybór padł na brązową siateczkę, z której wykonany został crop top oraz luźne spodnie . Szukacie inspiracji na wakacyjny wyjazd? Oto gotowiec. Siwiec dobrała do tego kapelusz z szerokim rondem, a na zdjęciu pokazała się w wersji sauté.

