Zobaczyła je na stopach Dudy. Stylistka ma dla niej radę

Andrzej Duda razem z żoną Agatą Kornhauser-Dudą są w Stanach Zjednoczonych. Para prezydencka wybrała się tam oczywiście z powodów służbowych, a w ciągu ostatnich dni odbyła ważne spotkania. Jednym z nich było wydarzenie "Champions for Children. Child Rights at the Heart of the SDGs", organizowane przez UNICEF, gdzie pierwsza dama RP spotkała się z pierwszą damą USA, Jill Biden.