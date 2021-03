Zofia Zborowska narzeka na ciążę. Internautka ją strofuje…

Niedawno Zofia Zborowska udostępniła na Instagramie wiadomość, w której internautka zarzuciła jej, że publicznie narzeka na samopoczucie w ciąży. Aktorka w swoim stylu odpowiedziała na krytykę.

Zofia Zborowska niedawno poinformowała, że wraz z mężem Andrzejem Wroną spodziewają się pierwszego dziecka. Teraz aktorka chętnie się dzieli informacjami na temat samopoczucia oraz blasków i cieni, jakich doświadcza w odmiennym stanie.

Internautka skrytykowała wpis Zborowskiej

Nie wszystkim jednak podoba się, że Zborowska szczerze opisuje, jak przebiega jej ciąża. Jedna z fanek na Instagramie napisała do niej wiadomość, w której zwróciła uwagę, że kiedyś dziecko może natrafić na treści, w których teraz przyszła mama opisuje, jak się czuje.

- Pani Zofio, ma pani pod sercem nowe życie, które potrzebuje energii do rozwoju i chcąc nie chcąc, czerpie ją od pani. Narzekanie na to publicznie nie jest stosowne. Kiedyś dziecko to przeczyta i zobaczy, jak mama narzekała na to, że się w niej rozwija - brzmi treść wiadomości do Zborowskiej.

Na co aktorka w swoim bezpardonowym stylu odpowiedziała.

- No hit, hit. Ku... hit. Tak się uśmiałam. Dostałam od was bardzo dużo wiadomości, że super, że mówię szczerze o ciąży. Kochani, ja się dopiero rozkręcam. To nie jest tak, że jest tylko źle, bo już jest lepiej. Kiedyś, obiecuję wam, opowiem o tej ciąży, tak totalnie – napisała Zborowska i dodała: - Wracając do tej osoby, to mi się wydaje, że to jest ktoś starszy. Ta osoba została wrzucona od dziecka w ten patriarchalny sposób myślenia, że kobieta ma być grzeczna, nie może narzekać.

Zborowska zaznaczyła również, że nie chce udawać i koloryzować. Jej zdaniem powinno się pokazywać, jak naprawdę wygląda okres ciąży - też z gorszym nastrojem i szalejącymi hormonami.

- Będę mówić prawdę. To nie jest stan full make'upu i czucia się jak motylek – ogłosiła Zofia tuż zaraz po ujawnieniu, że spodziewa się dziecka.

Związek Zborowskiej z Wroną

Zborowska i Andrzej Wrona oficjalnie zostali parą trzy lata temu. Po zaledwie kilku miesiącach siatkarz poprosił aktorkę o rękę. Cztery miesiące później powiedzieli sobie "tak" podczas cywilnej uroczystości ślubnej na Mazurach. Od początku nie ukrywali, że będą się starać o dziecko. W niedzielę wieczorem aktorka pochwaliła się, że jest w ciąży.

