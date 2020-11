Zofia Zborowska pokazała swój dom. Zrobiła wirtualny spacer po luksusowych wnętrzach

Zofia Zborowska i Andrzej Wrona od kilku miesięcy mieszkają w nowym domu. Na zdjęciach aktorki na Instagramie często widać jego wnętrza, jednak fani byli tak ciekawi jak mieszka para, że postanowili poprosić aktorkę o to, żeby dokładnie i z bliska pokazała, jak teraz mieszka.

Zborowska przystała na prośbę i postanowiła zrobić wirtualny spacer po swoim mieszkaniu. Aktorka odpowiedziała na pytania o remont i wystrój wnętrz domu. Podzieliła się też ciekawymi radami i pomysłami. Przyznała, że uwielbia spędzać czas w kuchni. A ta jest wyjątkowo funkcjonalna. Drewniany stół o nieregularnym kształcie, proste krzesła - to wizytówka kuchni Zborowskiej. Ciemnozielone fronty szafek nadają jej charakteru. W tym pomieszczeniu znajduje się też lodówka na wino i inne napoje, która utrzymuje ich właściwą temperaturę.

Zofia Zborowska pokazała swój dom

W domu Zborowskiej i Wrony jest też dużo zieleni. Spore doniczkowe kwiaty zdobią każdy kąt, a nawet... żyrandol. To bardzo ciekawy pomysł. Wiszące kwiatki zdobią lampę pod sufitem.

Aktorka zaprosiła internautów także do łazienki. Ma tam czarną wolnostojącą wannę. Wygląda niezwykle elegancko i luksusowo. W łazience jest też prysznic. To właściwie prawdziwy pokój kąpielowy. Jednak na podłodze nie znajdziemy kafelków, a drewniany parkiet. Ciekawe rozwiązanie, na które nie każdy by się zdecydował.