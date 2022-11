Żona Wiesława Nowobilskiego odeszła z pracy. Powodem był "Taniec z gwiazdami"

Po zakończonym udziale w show żona Wiesława Nowobilskiego zamierza wrócić do pracy. - Nie wiem, czy do tej samej, czy do innej, ale na pewno chce wrócić. A ja wracam do swojej. W listopadzie zaczyna się nowy sezon, nagrywamy nowe odcinki programu "Nasz nowy dom" i serdecznie zapraszamy - mówił Plejadzie.