Żona Władysława Kosiniaka-Kamysza urodziła. Polityk zdradził, jak wyglądał poród w dobie pandemii

Władysław Kosiniak-Kamysz o porodzie żony

W rozmowie z "Plejadą" opowiedział, jak wyglądał poród jego żony w dobie pandemii. "Od pewnego czasu na nowo są możliwe porody rodzinne, więc mogłem uczestniczyć w nim po raz kolejny, z czego się bardzo cieszymy, bo to jest ogromne przeżycie dla całej rodziny. Jeszcze w marcu i kwietniu porody były niemożliwe w taki sposób. To dla wielu rodziców niezwykle ważna sprawa. Dziś poród nie różni się zbyt wiele od tego, jak to wyglądało przed COVID-em. Nie można się przemieszczać po szpitalu, więc mogłem być przy samym porodzie. Później już zostać nie można i odwiedzin również nie ma" - powiedział polityk.