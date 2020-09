Zosia Zborowska na zdjęciach przed imprezą i po niej. Internautki chwalą aktorkę za dystans

Zosia Zborowska-Wrona na dwóch zdjęciach

Zosia Zborowska-Wrona to uwielbiana (zwłaszcza przez kobiety) aktorka filmowa i serialowa. Jej poczucie humoru i naturalność odziedziczone z pewnością po rodzicach – aktorach Marii Winiarskiej i Wiktorze Zborowskim – to cechy niezwykle cenione przez publiczność i użytkowniczki Instagrama. Na swoim profilu Zosia zgromadziła ponad 320 tys. obserwatorów.

Aktorka w swoich social mediach jest niezwykle aktywna. Chętnie pokazuje, co aktualnie robi, relacjonowała też urządzanie nowego domu, a nawet wynajmowała stare mieszkanie. Instagram jest jednak dla niej przede wszystkim miejscem, gdzie komunikuje się ze swoimi fanami i to właśnie on posłużył jej do opublikowania ważnego postu.