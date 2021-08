Zosia Zborowska wspomina poród. Pierwszy znak dał jej pies

Pies dał znak

Zborowska wyznała, że to właśnie Wiesia pierwsza zorientowała się, że zaczyna się poród. "Wiesia wyczuła. Jak miałam pierwszy skurcz, to akurat przechodziła obok mnie i mimo że w żaden sposób "dźwiękowy" nie zareagowałam, to Wieśka stanęła jak wryta i rzuciła mi takie spojrzenie jak nigdy. Na zasadzie "stara! THIS IS IT". Nigdy nie widziałam jej pyska z takim ludzkim i świadomym spojrzeniem" - napisała na Instagramie.