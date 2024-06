"Królowa pieczarek" w mini. Tak pokazała się na chrzcinach

Kamila Boś, którą widzowie mogą kojarzyć dzięki udziałowi w programie "Rolnik szuka żony", chętnie dzieli się z obserwatorami na Instagramie swoim codziennym życiem. To właśnie tam publikuje także zdjęcia swoich szalenie kobiecych stylizacji. Jak ubrała się na chrzciny? Postawiła na niezwykle stylową sukienkę.

Kamila Boś postawiła na różową kreację, którą zdobią czerwone róże. Model pochodzi z kolekcji jednej z polskich marek. Za sprawą florystycznego printu idealnie wpisuje się w najgorętsze trendy sezonu, bowiem to właśnie te kwiaty biją wszelkie rekordy popularności. Mogliśmy obserwować je m.in. w kolekcjach u Dolce & Gabbana, Magdy Butrym oraz YSL.

Sukienkę wyróżnia kopertowa góra z poduszkami na ramionach oraz dopasowany, drapowany dół. Boś zdecydowała się także na naturalny makijaż oraz delikatnie pofalowane włosy, które w połączeniu ze wzorzystą kreacją nieco "uspokoiły" jej look.

Chrzciny to niezwykle ważna uroczystość, która odbywa się w kościele. Szukając odpowiedniej kreacji, warto więc wziąć to pod uwagę. Zrezygnujmy z głębokich dekoltów i zbyt krótkich długości. Ma być elegancko, ale nie zaszkodzi również, żeby było stylowo.

Nie zaszkodzi także skusić się na sukienkę midi w jasnym kolorze. Biel, beż, błękit lub róż to strzał w dziesiątkę!

