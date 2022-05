Została porwana w wieku 14 lat. Oprawca gwałcił ją pięć razy dziennie

Znalazła się w niebezpieczeństwie. Sprawca groził, że będzie ją więzić latami

Mężczyzna uprowadził nastolatkę, zakuł ją w kajdanki, a na szyi umieścił obrożę, do której przymocował ładunki wybuchowe. Groził 14-latce, że jeśli tylko spróbuje uciec, zdetonuje własnoręcznie skonstruowaną bombę. Zaprowadził dziewczynę do lasu. Elisabeth zdawała sobie sprawę, że nie ma szans na ucieczkę. Dlatego też w międzyczasie zgubiła but, wierząc, że to naprowadzi policję na właściwy trop.