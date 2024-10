Nie dostała nic po śmierci męża. Tak dziś wygląda jej życie

Aktor zmarł w 2012 roku we własnym domu. Dla wielu zaskoczeniem było, że wdowa nie odziedziczyła po nim ani złotówki . Większość majątku przepisał swojej córce i wnuczce.

Kilka lat temu założyła bloga poświęconego swojej największej pasji. Znaleźć tam można wywiady z aktorami i artystami, a także artykuły dotyczące rozmaitych tematów związanych z kulturą i sztuką. Blogowaniem zajmuje się do dziś.

W opisie na jej stronie internetowej tak przedstawiła samą siebie: "Dziewczyna z Pragi. Teatrolog z wykształcenia. Wielbicielka współczesnego dramatu. Pasjonatka kultury iberyjskiej i żydowskiej. PS Tę zadziorną falę mam do dziś!".

