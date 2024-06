Zostali rodzicami. Rolniczka zdradziła, czy zaszczepi dziecko

Fani formatu "Rolnik szuka żony" z uwagą śledzą ulubione pary, których związki przetrwały do dziś. W 10. edycji programu pojawiła się Anna Derbiszewska. Rolniczce udało się odnaleźć miłość - silne uczucie połączyło ją z Jakubem Manikowskim.

Para jest już na etapie realizowania poważnych planów. 23 maja Anna pokazała zdjęcie pierwszego wspólnego dziecka zakochanych. "Mały Darek Jakub Manikowski dziś ma już tydzień. Powiem wam, że trochę tęsknię za tym brzuszkiem i tymi kopniakami, nasza ciąża to był fantastyczny czas, jedyny w swoim rodzaju" - napisała wówczas szczęśliwa mama.

Niedawno na Instagramie rolniczki internauci mogli zadawać jej pytania. Wiele z nich nawiązywało właśnie do malucha, a także dalszych planów świeżo upieczonych rodziców.

Anna Derbiszewska stara się być w stałym kontakcie ze swoimi fanami, których zyskała, dzięki udziałowi w popularnym programie TVP. Niedawno umożliwiła internautom zadawanie pytań, a następnie udostępniła wybrane odpowiedzi, aby rozwiać wątpliwości zainteresowanych. "Będziesz szczepić synka? Jeśli tak, to na jaki wariant postawicie?" - przeczytamy wśród pytań, które zostały zadane uczestniczce "Rolnika".

Apeluje do fanów. Mówi o trzeciej ciąży

Apeluje do fanów. Mówi o trzeciej ciąży

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!