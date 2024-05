Apeluje do fanów. Mówi o trzeciej ciąży

Rolniczka regularnie dostaje pytania o to, kiedy zamierza powiększyć rodzinę. Niektórzy internauci nie mają oporów przed tym, by zadawać jej niedyskretne pytania. Niektórzy sugerują nawet, że Małgosia już spodziewa się dziecka, wskazując na zmiany w jej wyglądzie.

"Tych pytań o trzeciego dzidziusia jest naprawdę bardzo dużo. Dla kogoś to jest może normalne pytanie. Dla mnie to jest bardzo osobiste pytanie i bardzo was proszę, żebyście się mnie o to nie pytali" - zaapelowała do internautów Małgosia Borysewicz.