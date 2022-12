Zostań mistrzem prezentów z Avon

W ofercie świątecznej Avon nie mogło zabraknąć też bestsellerowych płynów do kąpieli w opakowaniach w kształcie choinkowych bombek. W tym roku te kultowe płyny dostępne są w dwóch wariantach: o zapachu wanilii i figi oraz szarlotki. Obydwa dostępne od 01.12.2022, 250 ml w cenie 6,99 zł. Do płynów do kąpieli można dobrać nawilżające balsamy do ust w tych samych zapachach: wanilii z figą i szarlotki. Dostępne od 01.12.2022 w cenie 6,99 zł