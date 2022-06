Zostanie królową Norwegii? Na 18. urodziny otrzymała wyjątkowy prezent

Obejmie tron? Podarunek ma być podpowiedzią

Mimo że księżniczka Ingrid Alexandra jest druga po swoim ojcu w kolejce do tronu, norweskie media mają rozpisywać się o tym, że to właśnie 18-latka jest szykowana do przejęcia królewskiego berła. Skąd te spekulacje? Wszystko dlatego, że na swe 18-te urodziny Ingrid Alexandra dostała tiarę, którą nosiła nieżyjąca już księżniczka Ranghild.