Norweska księżniczka zaręczyła się z szamanem. Pierścionek robi wrażenie

Märtha Louise to 50-letnia księżniczka norweska z dynastii z dynastii Glücksburgów. Jest córką Haralda V, króla Norwegii i jego żony, Sonji, królowej Norwegii. Jest czwartą osobą w kolejce do norweskiego tronu. Märtha Louise już wkrótce stanie na ślubnym kobiercu. Jej przyszły mąż to znany szaman Durek, z którego usług korzysta wiele sław Hollywood. Jego klientkami mają być m.in. Gwyneth Paltrow i Nina Dobrev.