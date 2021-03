Zostanie mamą trojaczków, mimo że przyjmowała tabletki antykoncepcyjne

Jak dowiedziała się o tym, że jest w ciąży?

- Pierwsza lekarka zobaczyła dwa płody. Stwierdziła jednak, że musi to skonsultować. Kolejna lekarka powiedziała, że widzi aż trzy - wyznała Amy.

Amy będzie samotną matką

Kobieta długo nie mogła uwierzyć w to co usłyszała. Niestety wie, że będzie samotną matką i obawia się czy poradzi sobie sama z trójką dzieci. Jak wyznała, ojciec nie chce angażować się w ich wychowanie.

Dzieci są zdrowe i rozwijają się prawidłowo. Bardziej szczegółowe badania wykazały, że doszło do podwójnego zapłodnienia. Dwoje dzieci to bliźniaki jednojajowe. Ich mama nada im imiona: Harlow i Ocean. Z kolei trzecia dziewczynka otrzyma imię Ivy Grey.

Dlaczego zaszła w ciążę, skoro przyjmowała tabletki antykoncepcyjne?

Jednak pojawiły się nowe wyniki badań naukowych ,które zostały opublikowane w czasopiśmie "Obstetrics & Gynecology". Wynika z nich, że w czasie stosowania antykoncepcji hormonalnej kobiety z rzadką wersją genu o nazwie CYP3A7*1C mają tendencję do obniżania poziomu hormonów we krwi, które są potrzebne do tego, aby ochrona zadziałała.