Zostawiła dziecko w oknie życia. Teraz próbuje odzyskać syna

Chłopiec został podrzucony do sióstr zakonnych w wielkanocny poniedziałek. Urszulanki ochrzciły go z wody i przekazały do rodziny zastępczej. Kilka dni później zadzwoniła kobieta podająca się za jego matkę i wyznała, że bardzo tęskni za synem.

Okno życia Źródło: East News