Zrezygnował z aktorskiej kariery. Razem z ukochaną mieszka w vanie

Życie pisze różne scenariusze. Serialowy Daniel Rossa był synem Moniki Trojanowskiej. Przed laty mężczyzna zakaził się wirusem HIV, był przetrzymywany w sekcie. Jakimś cudem udało mu się uciec i rozpoczął życie na nowo, w Polsce. Choć rola, której odtwórcą był Jakub Tolak, cieszyła się sympatią widzów, ten postanowił zrezygnować. Z tego co widać, nie tęskni za dawnym życiem. W mediach społecznościowych daje się poznać bliżej. Pozwala zajrzeć do swojego niewielkiego domu, którym jest van. Jego historia może zainspirować do wielkich zmian.