Zrezygnowała z roli Ewy Mostowiak. Co robi dziś?

Dominika Kluźniak, od lat kojarzona z rolą Ewy w kultowym "M jak Miłość", oficjalnie zakończyła swoją przygodę z produkcją. Aktorka w 2018 roku zniknęła z ekranów wraz z Kacprem Kuszewskim, który przez wiele lat odgrywał rolę Marka Mostowiaka. Widzowie mogli dowiedzieć się o odejściu pary aktorów, kiedy serialowe postacie wyjechały do Australii , co stanowiło uzasadnienie fabularne dla ich nieobecności.

