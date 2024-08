W Polsce był gwiazdą. Nie jest tajemnicą, jak zarabia dziś w Niemczech

W pewnym momencie postanowił jednak wycofać się z mediów. Słuch o nim zaginął. Okazuje się, że na dobre zrezygnował z aktorstwa. Od czasu do czasu publikuje jednak wpisy w mediach społecznościowych. Czym dziś się zajmuje?

Steffen Möller wyjechał z Polski, aby w Niemczech zaopiekować się chorą mamą. Został w ojczyźnie, gdzie zajął się stand-upem oraz pisaniem. Mężczyzna wydał już kilka książek. Jest też aktywny na Facebooku. To tam pokazał, jak wygląda w sierpniu 2024 roku.

Była na szczycie, gdy nagle zniknęła. Co robi dziś?

