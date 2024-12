Zrób je "po kaszubsku". Wystarczy dodać ten składnik

Święta Bożego Narodzenia nadchodzą wielkimi krokami. Wiele osób już rozpoczęło przygotowania do świątecznej uczty, powoli gotując wigilijne potrawy. Jeżeli nie wyobrażasz sobie świąt bez śledzi na stole, przyrządź je w tym roku w wersji "po kaszubsku". Słodki smak śledzi zaskoczy cię smakiem, który na pewno polubisz.

Przepis na śledzie "po kaszubsku"

Śledzie z cebulką czy "po pierzynką" są na świątecznym stole wielu z nas tradycją. Jeśli poszukujesz jednak czegoś nowego, ale nie chcesz tworzyć przy tym zbyt wymyślnych dań, postaw na śledzie "po kaszubsku". To przepis, który zdobył już serca mnóstwa osób, lecz niektórzy wciąż go nie znają. Tajemnicą tego dania jest dodanie do śledzi rodzynek.

Składniki:

ok. 800 g matiasów,

300 g sosu pomidorowego/przecieru,

szklanka wody,

1/2 szklanka octu,

3 średnie cebule,

liść laurowy,

4 ziarna ziela angielskiego,

łyżeczka cukru lub miodu,

łyżka rodzynek sułtańskich,

łyżka suszonej żurawiny,

łyżeczka soli,

łyżeczka świeżo mielonego pieprzu.

Jak zrobić śledzie "po kaszubsku"?

Wykonanie śledzi "po kaszubsku" jest bardzo proste i szybkie. Co ważne, możemy przygotować je wcześniej i przechowywać w lodówce, a będą jeszcze lepsze.

Wszystko zaczynamy od obrania cebuli, którą następnie kroimy w piórka i delikatnie szklimy na patelni. Dodajemy liść laurowy, ziele angielskie, przecier, wodę oraz ocet. Doprawiamy solą i pieprzem do smaku, po czym dodajemy cukier lub miód. Dorzucamy rodzynki i żurawinę. Gotujemy pod przykryciem 15 min i odstawiamy do wystudzenia.

Matiasy smarujemy sosem pomidorowym lub przecierem i zawijamy w rulonik, do środka wkładając rodzynki i żurawinę. Do słoika także wlewamy kilka łyżek sosu, po czym układamy śledzie. Odstawiamy do lodówki na 1-2 dni, aby śledzie "przeszły" dodatkami.

