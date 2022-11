Zrób tak, a błyskawicznie wyczyścisz odpływ w umywalce lub wannie

Chyba każdy choć raz miał do czynienia z zatkanym odpływem w kuchennym zlewie, łazienkowej umywalce, prysznicu czy wannie. Zwykle gdy już do tego dojdzie, woda albo stoi, albo spływa zdecydowanie wolniej. Przyczyną takich sytuacji są spływające do odpływu zanieczyszczenia, drobinki, przypadkowe odpady kuchenne dostające się tam po myciu naczyń czy płukaniu rąk, a także włosy, które najczęściej zapychają odpływ w łazience.