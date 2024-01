Zrób taką miksturę i podlej epipremnum. Efekty? Spektakularne

Epipremnum - jak podlewać?

Podlewanie epipremnum powinno być umiarkowane. Ważne jest, aby ziemia między podlewaniami lekko przesychała, co zapobiega ryzyku gnicia korzeni. Zaleca się podlewanie rośliny, gdy wierzchnia warstwa ziemi (około 2-3 cm) jest już sucha. Przeciętnie, w zależności od warunków, może to oznaczać podlewanie nawet co tydzień czy dwa. To dobra wiadomość, dla osób, które nie mają ręki do roślin. Warto dostosować częstotliwość podlewania do pory roku, temperatury i wilgotności powietrza, zwiększając podlewanie latem i zmniejszając zimą.