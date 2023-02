Zrób to 5 lutego podczas pełni. Znajdziesz drugą połówkę

Teraz przechodzimy do działania; zamykamy oczy i kierujemy swoje myśli w cały świat w taki sposób, jakbyśmy go przemierzały, szukając swojej bratniej duszy. W głowie powinny się nam pojawiać jednoznaczne frazy, takie jak np. jestem gotowa na miłość, jestem otwarta na miłość, przyjmuję miłość, przyjmuję swą bratnią duszę. Pozwalamy, by świece paliły się jak najdłużej. Gasimy je dopiero przed tym, jak położymy się spać.