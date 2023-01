Pełnia Wilczego Księżyca. Te osoby powinny uważać

Pełnia księżyca to cykliczne zjawisko, które mniej więcej raz w miesiącu możemy obserwować na nocnym niebie. Księżyc znajduje się wtedy naprzeciwko Słońca i pełną tarczą odbija jego promienie, co sprawia, że ciemne niebo jest rozświetlone bardziej niż normalnie. Przez lata ludzie wierzyli, że pełnia księżyca jest wyjątkowym czasem, który ma wpływ na to, co dzieje się na Ziemi.