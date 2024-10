Zrób to jeszcze w październiku. To ostatni moment

Jesień to kluczowy czas dla pielęgnacji trawnika. Przygotowanie trawy na nadchodzącą zimę jest nie tylko kwestią estetyki, ale przede wszystkim zdrowia roślin. Odpowiednie nawożenie i ostatnie koszenie są niezbędne, żeby wiosną cieszyć się zieloną murawą.

Odpowiednie przygotowanie trawnika na zimę pozwoli cieszyć się jego ładnym wyglądem także wiosną. Kluczowe jest zapewnienie glebie składników odżywczych. Jesienne nawozy powinny być bogate w fosfor i potas , które wspierają krzewienie i poprawiają odporność źdźbeł na niskie temperatury. Azot, który jest chętnie stosowany wiosną i latem, nie jest odpowiedni na jesień, ponieważ pobudza trawę do wzrostu.

Trawnik należy przed nawożeniem oczyścić z liści i innych resztek organicznych. Gromadzące się liście mogą prowadzić do pleśni śniegowej oraz innych chorób grzybowych. Warto również przeprowadzić aerację gleby, czyli jej nakłuwanie, co poprawia dostęp tlenu do korzeni trawy. Lepsza cyrkulacja powietrza sprzyja zdrowemu wzrostowi murawy i wzmacnia odporność na niskie temperatury. Aerację można wykonać za pomocą aeratorów, które dostępne są w wersji mechanicznej i elektrycznej.