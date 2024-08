Rozsyp po murawie. Zapomnisz o grzybach na trawniku

Gęsty, miękki i intensywnie zielony trawnik to marzenie wielu z nas. Taki efekt wymaga całorocznej pracy w postaci odżywiania, skracania czy nawadniania. Zdarza się, że mimo wielu zabiegów z trawnika wyrastają grzyby. Zwykle pojawiają się po opadach deszczu, pod koniec lata czy na początku jesieni. Jak pozbyć się grzybów z trawnika? Poznaj prosty sposób.

Problem zaczyna się wtedy, kiedy na trawie pojawiają się grzyby kapeluszowe , takie jak czernidłak pospolity. Ten gatunek tworzy tzw. czarcie kręgi, które może i wyglądają atrakcyjnie, jednak ich rozrost może doprowadzić do poważnego uszkodzenia trawy.

Jeśli jesteś zwolennikiem naturalnych metod, sięgnij po wapno ogrodowe lub mieszankę z octu i wody. Wapno ogrodowe kupisz w każdym sklepie budowlanym i ogrodniczym. Wydasz od 15 do 50 zł, w zależności od pojemności. Na każdy metr kwadratowy trawnika należy rozsypać 50 g wapna, a następnie podlać podłoże.

Chcesz pozbyć się pojedynczych okazów? Zmieszaj wodę z octem w proporcji 4:1, a tak przygotowaną mieszanką spryskaj grzyby, uważając, aby nie rozpylić jej po trawniku czy pozostałych roślinach. Pamiętaj też o regularnym grabieniu i oczyszczaniu murawy. Zadbaj też o to, aby podłoże było dobrze zdrenowane . Stosuj nawozy z wysoką zawartością azotu. Trzymając się tych kilku prostych zasad, a zapobiegniesz rozrostowi grzybów.

