Posadź zamiast trawy. Ogród zyska zupełnie nowy wygląd

Miękki, gęsty i soczyście zielony trawnik to marzenie wielu z nas. Taki efekt wymaga pracy i zaangażowania. Nie każdy ma na to czas. Okazuje się, że istnieją rośliny, które z powodzeniem zastąpią trawę.

Trawnik to prawdziwa ozdoba ogrodu. Nie ma nic lepszego, niż chodzenie po miękkiej i gęstej trawie w ciepły dzień. Tak jak każda inna roślina, trawa wymaga odpowiedniej pielęgnacji w postaci podlewania, nawożenia czy aeracji. Nie masz tyle czasu? Nie ryzykuj. Zastąp trawę roślinami okrywowymi, a twój ogród zamieni się w iście magiczne miejsce.

Zamiast trawnika, rośliny okrywowe. Ogród zamieni się w magiczne miejsce

Pielęgnacja trawy wymaga wiele pracy. Wiosną, zanim trawa zacznie kwitnąć, należy przeprowadzić aerację i wertykulację. To proste, choć pracochłonne zabiegi, polegające na nakłuwaniu darni. Po przygotowaniu podłoża należy rozsypać nasiona trawy i cierpliwie czekać, nie zapominając przy tym o podlewaniu. Latem należy robić to co najmniej dwa razy w tygodniu, a w trakcie upałów codziennie.

Trawnik wymaga zużycia ogromnych ilości wody, co jest nieekonomiczne, ale i nieekologiczne. Jest jednak sposób, aby tego uniknąć. Wystarczy, że zastąpisz trawę roślinami okrywowymi. To idealne rozwiązanie dla osób zapracowanych i zabieganych, bowiem ten rodzaj roślin nie wymaga częstego podlewania czy specjalistycznych zabiegów. Posadzone w odpowiednim miejscu chronią glebę przed przesuszeniem i sprawiają, że ogród zyskuje oryginalny wygląd.

Co zasadzić zamiast trawy?

Rośliny okrywowe można posadzić wszędzie tam, gdzie trawnik by się nie sprawdził, np. w cieniu. Większość z nich jest naprawdę wytrzymała i prosta w uprawie. Jakie gatunki będą najlepsze? Jeśli marzysz o wyjątkowym, naturalistycznym ogrodzie postaw na podagrycznik pospolity, a dokładniej odmianę "variegatum’. Roślina wyróżnia się wyjątkowymi, trójkątnymi, wybarwionymi na biało liśćmi.

Można zasadzić ją zarówno w nasłonecznionym jak i zacienionym miejscu. Dobrze toleruje suszę i nie wymaga częstego podlewania. Jeśli zdecydujesz na tę odmianę, pamiętaj, aby umieścić obok niej ograniczniki, bowiem podagrycznik ma tendencję do szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania.

Kolejną rośliną, która zastąpi trawę, jest dereń kanadyjski. Osiąga od 10 do nawet 25 cm wysokości i rozrasta się na 30 cm. Dereń najlepiej rozwija się w półcieniu, w ciężkiej i wilgotnej ziemi. Dobrze znosi zarówno wysoką temperaturę jak i mrozy. W okresie kwitnienia pojawiają się na nim drobne, białe kwiaty. Jesienią liście przybierają intensywny, czerwono-purpurowy kolor.

Jeśli szukasz rośliny, która pokryje duży kawałek ogrodu, wybierz bluszcz pospolity. Kupisz go w każdym, dobrze zaopatrzonym sklepie ogrodniczym. To bardzo wytrzymała i wdzięczna roślina, która znosi nawet niekorzystne warunki pogodowe. Urośnie w zacienionym, ale też i w mocno nasłonecznionym miejscu.

Jak często go podlewać? W okresie wiosenno-letnim wystarczy robić to raz w tygodniu, zaś w pozostałe miesiące raz na miesiąc. Choć mogłoby się wydawać, że to roślina idealna, bluszcz ma jedną wadę — jest bardzo podatny na choroby grzybowe i szkodniki. Jeśli chcesz go przed tym uchronić, stosuj opryski przeciwgrzybiczne.

