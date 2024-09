Ok, rozumiem

Zrób to pod koniec sezonu. Inaczej je wyrzucisz

Koniec sezonu na pomidory nadchodzi wielkimi krokami. Jeżeli na krzakach w twoim ogródku wiszą jeszcze zielone lub lekko czerwone pomidory, powinieneś zrobić to jak najszybciej. Inaczej będziesz musiał je wyrzucić.

Wielbicieli pomidorów z pewnością nie ucieszy fakt, że powoli kończy się sezon, w którym są najlepsze i najmniej "napakowane" chemią. Właściciele ogródków mogą się jeszcze trochę nimi nacieszyć - dopóki temperatury są wysokie, a słońce nie przestaje grzać. Chłodniejsze noce mogą sprawić jednak, że pomidory będą do wyrzucenia.

Zerwij pomidory pod koniec sezonu

Zielone lub lekko czerwone pomidory będą dojrzewały na krzakach, dopóki nie nastąpi (zazwyczaj) gwałtowna zmiana temperatury, która często ma miejsce we wrześniu. Jeśli właśnie takie pomidory rosną jeszcze na krzakach w twoim ogródku, nie zostawiaj ich.

Choć niektórzy twierdzą, że pomidory dojrzeją na krzaku same, nie jest to prawdą. Zostawienie ich w momencie, w którym noce są już chłodniejsze, jest zbyt ryzykowne. Dodatkowo, zaszkodzić mogą im niesprzyjające warunki pogodowe, takie jak opady. Sprzyjają one powstawaniu chorób, przez które pomidory staną się nie do zjedzenia.

Pomidory dojrzeją w mgnieniu oka

Jeżeli zerwałeś zielone lub czerwonawe pomidory, polecamy kilka rzeczy, które możesz zrobić, by szybciej dojrzały w domu. Po pierwsze, znajdź im spokojne i ciche miejsce, w którym będzie do nich zaglądało delikatne (ale nie ostre) słońce. Po drugie, umieść je w skrzynce, wyścielonej czerwonym materiałem. To pozornie dziwny sposób, ale sprawdzony i skuteczny. W towarzystwie czerwieni, pomidory dojrzeją w mgnieniu oka.

Tym, co możesz jeszcze zrobić, ale nie jest to obowiązkowe, to umieszczenie obok nich owoców, które sprzyjają szybszemu dojrzewaniu. Takimi są m.in. jabłka oraz banany.

