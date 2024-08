Nie tylko zaraza ziemniaczana. To druga najczęstsza choroba pomidorów

Soczyste i pełne smaku pomidory to kwintesencja lata, orzeźwiający dodatek do sałatek i podstawa wielu polskich dań. Niestety, końcówka sezonu przynosi ze sobą nie tylko obfitość zbiorów, ale także wzmożone ryzyko chorób, które mogą zniweczyć nasze wysiłki.

Sierpień to czas, kiedy pomidory są szczególnie narażone na atak alternariozy, podstępnej choroby grzybowej, która potrafi znacząco uszczuplić plony.

Alternarioza, znana również jako sucha plamistość liści, to poważne zagrożenie dla pomidorów. Wilgotne warunki i duże wahania temperatur, typowe dla sierpnia, sprzyjają rozwojowi grzyba Alternaria solani, sprawcy choroby. Atakuje on liście, łodygi, a nawet owoce, pozostawiając na nich ciemne, koncentryczne plamy. W zaawansowanym stadium liście żółkną i opadają, osłabiając roślinę i prowadząc do przedwczesnego dojrzewania owoców, które często są zdeformowane lub uszkodzone.