Co o jajku mówi kolor jego skorupki? Będziesz zaskoczony

Kurze jajka to jeden z podstawowych produktów w polskiej kuchni. Dodaje się je do ciast, sałatek czy kanapek. I dobrze, bo to jedno z najlepszych źródeł witamin, minerałów i białka. Na rynku dostępne są różne rodzaje jajek, różniące się od siebie typem chowu kur, wielkością i kolorem.