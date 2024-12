Zrób to przed zimą. Na wiosnę będą piękne i unikniesz brązowych igieł

Tuje to rośliny, które nie wymagają szczególnej pielęgnacji. Jednak przed okresem zimowym warto zastosować jeden trik, który pozwoli cieszyć się na wiosnę zielonymi i gęstymi krzewami. Zobacz, co musisz zrobić.

Tuje to krzewy, które najczęściej pojawiają się w naszych ogrodach. Mogą być jego ozdobą, ale zazwyczaj stanowią żywopłot. Nic dziwnego, że goszczą w naszych ogrodach, bo są tanie i łatwe w utrzymaniu, a do tego nie wymagają skomplikowanej pielęgnacji. Jednak przed nadejściem zimy warto zrobić jedną rzecz, która sprawi, że będą pięknie rosły przez cały, następny rok.

Pielęgnacja tui przed zimą

Kluczową kwestią, która pozwoli odpowiednio przygotować tuje przed zimą, jest podlewanie. Zanim przymrozki i śnieg uniemożliwią im pobieranie wody przez system korzeniowy, warto je intensywnie nawadniać. Później gdy ziemia staje się zmarznięta, krzewy nie mają możliwości pobierania wody, dlatego musimy zrobić to przed zimą. Przełom listopada i grudnia to ostatni moment, aby o to zadbać. Zanim pojawią się mrozy, nie możemy pozwolić na to, aby ziemia wokół tui była sucha.

Nawet w styczniu lub lutym kiedy temperatura będzie dodatnia i nie będzie przymrozków, warto ponownie zaserwować im obfitą dawkę nawodnienia. Takie dwukrotne podlewanie sprawi, że na wiosnę będą w świetnej kondycji, a oprócz tego unikniemy powszechnego problemu brązowienia igieł.

Zabezpieczenie przed mrozem

Patentem, który ochroni i wzmocni tuje przed zimą jest agrowłóknina. Nie ważne ile krzewy mają lat, jest to skuteczny sposób, który zabezpieczy je przed silnym mrozem. Dodatkowo warto wziąć pod uwagę ściółkowanie. Pozwoli ono nie tylko ochronić roślinę przed mrozem, ale także hamuje utratę wilgoci z gleby. Stosując ten trik, pamiętaj, aby zachować kilkucentymetrowy odstęp, żeby nie doprowadzić do gnicia. Tutaj doskonale sprawdzi się kora. Potrafi osłaniać krzewy przed wysuszaniem ziemi oraz przed mrozem, co korzystnie wpływa na stan i zdrowie naszych tui.

