Zamiast wyrzucać, włóż za kaloryfer. Szybko poczujesz różnicę

Tiktokerka przedstawiająca się na TikToku jako @the.cosyclub podzieliła się prostym i skutecznym sposobem na zatrzymanie ciepła w mieszkaniu. W swoim filmiku pokazała, jak w kilku krokach można dogrzać mieszkanie bez większego wysiłku i dodatkowych kosztów. Wystarczy użyć przedmiotu, który znajduje się w każdym domu. To prostsze niż się wdaje.

Na zewnątrz robi się coraz zimniej, a chłód wdziera się do mieszkań przez wszelkie możliwe szczeliny. W takich warunkach trudno jest zaoszczędzić na ogrzewaniu, gdyż naturalnym odruchem jest odkręcenie kaloryferów. Istnieją jednak mniej oczywiste sposoby na zatrzymanie ciepła w domu.

W tym celu wystarczy bowiem wykonać prosty element odbijający ciepło. Tiktokerka pokazała, jak zrobić to przy pomocy kartonu i folii aluminiowej. Materiały nie muszą być nowe - nadadzą się także te, które normalnie trafiłyby do kosza. Trik ten jest niedrogi i nie wymaga specjalnych umiejętności.

Wystarczy owinąć karton folią aluminiową i umieścić go za kaloryferem. W ten sposób ciepło będzie odbijane z powrotem do mieszkania, a nie pochłaniane przez zimną ścianę. Osoby stosujące ten sposób potwierdzają jego skuteczność i chwalą się oszczędnościami na ogrzewaniu. Grzejnik przy mniejszej mocy działa równie skutecznie.

Przyjęło się, że sezon grzewczy w Polsce trwa od 1 października do 30 kwietnia. Termin ten nie jest jednak regulowany żadną ustawą. Warto jednak wiedzieć, że zarządcy bloków najczęściej włączają ogrzewanie w momencie, gdy przez drzy dni z rzędu temperatura na zewnątrz nie przekraczała 10 stopni Celsjusza.

