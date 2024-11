Zrobił casting na sąsiadów. Tak tłumaczy decyzję

Jakie są plusy i minusy mieszkania w zabudowie bliźniaczej? Z jednej strony z lokatorami z drugiej połowy możemy współdzielić koszty budowy inwestycji. Co więcej zawsze bezpieczniej wyjechać na wakacje, jeżeli wiemy, że ktoś pilnuje naszego mienia.

- Postawiliśmy mocną granicę akustyczną między nami - mur z izolacją akustyczną. Widoki ograniczyliśmy do minimum, widzimy się tylko przy wejściu, a poza tym jesteśmy rozstawieni po różnych stronach działki - tłumaczy w programie.

Wyzwaniem może być też znalezienie odpowiedniego sąsiedztwa. Osoby, które decydują się zamieszkać w bliźniaku liczą na to, że sąsiedzi zza ściany będą sympatycznymi, bezkonfliktowymi ludźmi. Mężczyzna postanowił wziąć sprawy w swoje ręce i sam znaleźć odpowiednich sąsiadów, robiąc swoisty casting.

