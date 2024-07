Zrobiła fotkę w lustrze. Buty Magdy Mołek to hit na lato

Elegancka czerń rządzi w stylizacjach modnych kobiet, chociaż w cieplejsze dni "konkuruje" z bielą i granatem. Magda Mołek podzieliła się z internautami kolejną stylizacją. By ją zaprezentować, zrobiła sobie zdjęcie w lustrze.

Tym razem włożyła obcisłą sukienkę midi w czarnym kolorze. To doskonała baza wielu letnich stylizacji. Można ją nosić solo albo w towarzystwie lnianej koszuli czy jeansowej katany.

Uzupełnieniem stylizacji były "ciężkie" klapki w identycznym kolorze, co sukienka. Na uwagę zasługuje też czarny pedicure. Magda Mołek zadbała o najmniejsze szczegóły. Buty doskonale wpisały się w obowiązujące trendy. Latem coraz więcej kobiet rezygnuje z noszenia niewygodnych szpilek na rzecz wygodnego obuwia. Płaskie sandały czy klapki w zestawieniu z sukienką wyglądają świetnie!

