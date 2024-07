Klasyczne baleriny odchodzą do lamusa? Buty Magdy Mołek to perełka

Magda Mołek to znana dziennikarka, która przez lata współpracowała z TVP, skąd przeszła do TVN. Obecnie działa na platformie YouTube, prowadzi kanał "W moim stylu".

Dziennikarka od lat uznawana jest za jedną z najlepiej ubranych Polek. Jej styl to definicja "smart casual" połączonego z paryskim szykiem. W najnowszym poście na Instagramie zaprezentowała się w kremowej, rozkloszowanej sukience, którą zestawiła z białą koszulą.

Trzeba przyznać, że "total white look" doskonale komponuje się z delikatną i eteryczną urodą dziennikarki. Na szczególną uwagę zasługują buty, czyli białe baleriny z czarnym noskiem.To niejedyny czarny akcent w tej stylizacji, bowiem Magda Mołek dobrała do nich czarne okulary, które przełamują całą stylizację, nadając jej nieco nonszalanckości.

W stylizacjach dziennikarki dominują różne odcienie bieli, a także szarości czy róże, co widać na Instagramie. Mimo to nie boi się łamać schematów, bowiem nie raz zaprezentowała się w czarnej stylizacji, która doskonale podkreślała jej posągową urodę.

