Zrobiła to, co inne gwiazdy. Marzena Rogalska w kolorowym garniturze

Gwiazdy pokochały kolorowe garnitury

To absolutny hit sezonu. Gwiazdy rozkochały się w kolorowych garniturach. Są nie tylko eleganckie, ale także bardzo kobiece. Jeśli chodzi o barwy, możliwości są nieograniczone, dlatego każda z pań znajdzie coś dla siebie. Jest to zestaw, który odpowiedni będzie zarówno do biura, a także na wyjście do restauracji oraz większe wydarzenie. Ostatnio widzieliśmy w nich Małgorzatę Foremniak i Małgorzatę Kożuchowską. Warto inspirować się ich lookami.