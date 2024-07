Zrobiła to przed operacją usunięcia nowotworu. "To ode mnie zależało"

W ostatnim wywiadzie dla programu Magdy Mołek "W moim stylu", Katarzyna Grochola wróciła do czasu przed operacją usunięcia nowotworu. Wyjawiła, co działo się w jej głowie tuż przed wejściem na salę operacyjną.

Katarzyna Grochola wiedziała, że to, co stanie się w trakcie operacji, nie zależy już od niej. Z tego względu, wybierając się na salę operacyjną, chciała podziękować lekarzom.

- Obudzę się czy się nie obudzę - to nie ode mnie zależy. Czy będę żyć potem - nie ode mnie zależy, ale to, żeby się uporządkować przed tym - ode mnie zależy. Mam głębokie przekonanie, że to, co dzisiaj wydaje nam się końcem świata, to jest zrobienie miejsca na coś lepszego - podsumowała.