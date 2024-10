Zrobiła zdjęcie w lustrze. Kamila z "Rolnika" pozowała w legginsach

Kamila Boś dała się poznać Polakom w ósmej edycji programu "Rolnik szuka żony". Rolniczka nie odnalazła drugiej połówki na planie telewizyjnego hitu, ale zyskała popularność. Na co dzień zajmuje się uprawą pieczarek, ale po godzinach aktywnie działa w mediach społecznościowych.

Legginsy to nieodłączny element kobiecej garderoby. Można je wplatać w różne stylizacje. Jednym z najpopularniejszych połączeń jest zestawienie legginsów z obszerną koszulą, tak jak zrobiła to Kamila Boś.

Najnowsza stylizacja łączy w sobie luz i elegancję. Wybór rolniczki padł na oversizową koszulę w kratę oraz czarne legginsy. Do zestawu dobrała sznurowane workery w takim samym kolorze. Luźna koszula w męskim stylu zagrała tutaj pierwsze skrzypce, a kolorystyka świetnie wpisała się w trendy - bordo to jedna z najmodniejszych barw tej jesieni.

Taka dłuższa koszula jest uniwersalna. Można ją nosić do legginsów albo jeansów, ale posłuży nam też jako alternatywa dla sukienki. Tego samego zdania jest Kamila Boś. "Może być jako sukienka" - napisała pod zdjęciem.

Legginsy i oversizowa koszula to duet, który sprawdzi się w każdej sytuacji. Dzięki temu zestawieniu można czuć się swobodnie, a jednocześnie stylowo. To idealna propozycja dla kobiet, które cenią sobie wygodę , ale nie chcą rezygnować z modnych akcentów w swoich stylizacjach.

Taki połączenie świetnie sprawdzi się w różnych sytuacjach. Na co dzień możesz dodać do stylizacji casualowe sneakersy, a na wieczór z przyjaciółkami wystarczy zamienić je na eleganckie szpilki i dodać ulubioną biżuterię.

