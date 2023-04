Zrobiła zęby w Turcji. Pokazała, jak teraz wygląda

Poprawianie urody w klinikach w Turcji stało się bardzo popularne szczególnie wśród celebrytów i influencerów. Jednym z wyjątkowo modnych zabiegów jest wstawienie śnieżnobiałych licówek i koron za stosunkowo niedużą kwotę. Mimo tego wielu stomatologów jest sceptycznych i ostrzega mówiąc o inwazyjności zabiegu - wymaga on bowiem spiłowania prawie 70 proc. zębów. To jednak nie przeszkadza chętnym, którzy chcą upodobnić się do gwiazd filmowych.