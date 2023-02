Zrobiła "tureckie zęby". Teraz ostrzega innych

"Tureckie zęby" to urodowy trend, który zdobył ogromną popularność na TikToku. Hashtag "#TurkeyTeeth" ("tureckie zęby") osiąga tam nawet ponad 130 milionów wyświetleń. W tureckich klinikach stomatologicznych za stosunkowo niewielkie pieniądze można poddać się zabiegowi nakładania licówek i koron, co ma sprawić, że zęby będą wyglądać perfekcyjnie. Jednocześnie jest to inwazyjne dla naszego uzębienia, ponieważ wymaga spiłowania prawie 70 proc. zębów.